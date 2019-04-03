Жириновський передумав не визнавати українські вибори і похвалив Зеленського



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Лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський

Володимир Жириновський заявив, що визнає вибори, якщо залишиться Зеленський, «головне, щоб не Порошенко»

Лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський, відомий тим, що закликав бомбити Київ, заявив, що визнає результат виборів президента України, якщо на них переможе Володимир Зеленський, пише російське видання Regnum.ru. Раніше, нагадаємо, він вже встиг зареєструвати законопроект про невизнання підсумків голосування по виборах глави української держави.

«Визнаю вибори, якщо залишиться Зеленський. Його ім'я мені подобається. Ленін теж був Володимир. У Кремлі Володимир. Якщо буде Зеленський, тоді визнаємо», - сказав він в ефірі одного з російських телевізійних пропагандистських ток-шоу.

«Головне, щоб не Порошенко», - додав Жириновський.

Він не єдиний, хто в Росії підтримує Зеленського. Відомі актори Михайло Порєчєнков та Іван Охлобистін записали спеціальне відео. У ролику вони сідають за стіл зі стаканами та кажуть, що якщо Зеленський переможе то «буде їм винен». Після чого, хильнувши чарку, проголошують «Крим наш! Все наше! Тільки Зеленський!».

І Охлобистін, і Пореченков відомі своєю підтримкою російських бойовиків на Донбасі. Порєченков під камери стріляв з кулемета по захисниках Донецького аеропорту.

Нагадаємо, голова Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачєв не виключає невизнання результатів президентських виборів в Україні.

Як повідомлялось, Центральна виборча комісія станом на 11:50 - 3 квітня - опрацювала 99,90% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:

Володимир Зеленський — 30,23% (5 707 388 виборців);

Петро Порошенко — 15,95% (3 012 136 виборців);

Юлія Тимошенко — 13,40% (2 529 096 виборців).