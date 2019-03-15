Вибори президента: завтра Тарута підтримає Тимошенко



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Завтра відбудеться спільна прес-конференція Тимошенко і Тарути

Завтра кандидат в президенти Сергій Тарута підтримає на президентських виборах лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Про це «Главкому» повідомило джерело у штабі Тарути.

«Завтра Сергій Тарута на прес-конференції офіційно підтримає Юлію Тимошенко», - повідомили у штабі Тарути.

У штабі зазначили, що перемовини з кандидатами про підтримку вже йшли давно.

«З Тарутою намагалися домовитися і Петро Порошенко, і Юрій Бойко. У разі перемоги пропонували крісло прем'єра», - розповіли неофіційно у штабі.

Журналіст Денис Казанський у Телеграмі зазначив, що зараз готують масовану рекламну кампанію на підтримку Тимошенко: «Голос за Тимошенко – голос за мир».

«Чутки про це ходили давно, але тепер остаточно домовилися. Очевидно, вирішив не зніматися з виборів, щоб зберегти своїх людей в комісіях», – написав він, посилаючись на інсайдерську інформацію зі штабу Тарути.

Варто зазначити, що сьогодні ввечері прес-служба «Батьківщини» анонсувала спільну прес-конференцію Тимошенко і Тарути.

«У суботу, 16 березня, відбудеться спільна прес-конференція кандидатів на пост Президента України Юлії Тимошенко та Сергія Тарути. Початок – о 12:00», - йдеться у повідомленні.

Українці у соцмережі Фейсбук вже активно обговорюють цю новину. Більшість з них підтримують таке рішення, адже нарешті схід і захід - разом.

Напередодні Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів голови держави.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.