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    Вибори у Білорусі: силовики затримали керівника штабу суперника Лукашенка

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    До Миколи Лисенкова підійшов міліціонер і заявив, що стосовно нього розпочато адміністративний процес - Вибори у Білорусі: силовики затримали керівника штабу суперника Лукашенка
    До Миколи Лисенкова підійшов міліціонер і заявив, що стосовно нього розпочато адміністративний процес
    Скріншот

    Команда Черечня опублікувала відео затримання Лисенкова

    На виборчій дільниці під час президентських виборів в Білорусі затриманий начальник штабу кандидата Сергія Черечня Микола Лисенков.

    Про це розповів сам кандидат у коментарі TUT.by.

    «Його міліція забрала з виборчої дільниці округу, де Лисенков був спостерігачем. По-моєму, йому зараз інкримінують статтю «Організація несанкціонованого масового заходу», але я поки не розумію, до чого це, ми розбираємося», - розповів Черечень.

    На відео, яке опублікувала команда Черечня, видно, що до Лисенкова підходить міліціонер і каже, що стосовно нього розпочато адміністративний процес і він повинен проїхати до відділка для перевірки.

    Напередодні у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізаціюПризивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

      Читайте також: Вибори під музику «Вагнера». Що відбувається у Білорусі?


    Білорусь вибори Олександр Лукашенко поліція
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