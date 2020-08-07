Вибори у Білорусі: силовики затримали керівника штабу суперника Лукашенка

До Миколи Лисенкова підійшов міліціонер і заявив, що стосовно нього розпочато адміністративний процес

Команда Черечня опублікувала відео затримання Лисенкова

На виборчій дільниці під час президентських виборів в Білорусі затриманий начальник штабу кандидата Сергія Черечня Микола Лисенков.

Про це розповів сам кандидат у коментарі TUT.by.

«Його міліція забрала з виборчої дільниці округу, де Лисенков був спостерігачем. По-моєму, йому зараз інкримінують статтю «Організація несанкціонованого масового заходу», але я поки не розумію, до чого це, ми розбираємося», - розповів Черечень.

На відео, яке опублікувала команда Черечня, видно, що до Лисенкова підходить міліціонер і каже, що стосовно нього розпочато адміністративний процес і він повинен проїхати до відділка для перевірки.

Напередодні у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.



