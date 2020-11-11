Вибори у США: Демократи збережуть контроль над Палатою Представників

Демократи збережуть контроль над Палатою представників, який вони мають з 2018 року

У США в один день з президентськими відбулися вибори у Палату представників та Сенат

Згідно з підрахунком телеканалу Fox News, демократи отримали у Палаті Представників необхідні 218 місць, республіканці - 201 місце. Таким чином, демократи збережуть контроль над Нижньою палатою Конгресу.

За даними телеканалу CNN, демократи отримали 217 місць у Палату Представників, а республіканці - 203 місця.

Скріншот foxnews.com

У Сенаті більшість можуть зберегти республіканці - за останніми, республіканці наразі отримують 49 місць, а демократи 48.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.