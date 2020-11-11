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    Вибори у США: Демократи збережуть контроль над Палатою Представників

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    Демократи збережуть контроль над Палатою представників, який вони мають з 2018 року&nbsp; - Вибори у США: Демократи збережуть контроль над Палатою Представників
    Демократи збережуть контроль над Палатою представників, який вони мають з 2018 року 
    Al_HikesAZ/Flickr

    У США в один день з президентськими відбулися вибори у Палату представників та Сенат

    Згідно з підрахунком телеканалу Fox News, демократи отримали у Палаті Представників необхідні 218 місць, республіканці - 201 місце. Таким чином, демократи збережуть контроль над Нижньою палатою Конгресу.

    За даними телеканалу CNN, демократи отримали 217 місць у Палату Представників, а республіканці - 203 місця.  

    opera__2020-11-11_093331_www.foxnews.com
    Скріншот foxnews.com

    У Сенаті більшість можуть зберегти республіканці - за останніми, республіканці наразі отримують 49 місць, а демократи 48.

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

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    США вибори у США
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