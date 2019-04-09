Вибух біля авіабази Баграм: зарахований до загиблих афганець виявився живим



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Афганця не було на місці вибуху, через який загинуло троє бійців збройних сил США

В Афганістані через застосування саморобного вибухового пристрою загинуло троє американських військових

Афганець, який працював із американським контингентом на основі контракту, виявився живим після інциденту, який стався в понеділок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Біля авіабази Баграм через застосування саморобного вибухового пристрою загинуло троє американських військових і, як вважалося, афганець.

За словами речника американських сил в Афганістані полковника Девіда Батлера, після детального з’ясування обставин виявилося, що афганця не було на місці вибуху, через який загинуло троє бійців збройних сил США.

Імена загиблих, за американськими правилами, будуть названі через 24 години після інциденту.

Раніше повідомлялося, що двоє військовослужбовців США загинули в Афганістані 22 березня під час виконання операції.