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    Вибух газу в Польщі: зруйновано будинок, п’ятеро загиблих

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    Трагедія сталася у триповерховому будинку у місті Щирк&nbsp; - Вибух газу в Польщі: зруйновано будинок, п’ятеро загиблих
    Трагедія сталася у триповерховому будинку у місті Щирк 

    Рятувальники продовжують пошукові роботи

    На півдні Польщі в результаті вибуху газу в житловому будинку у місті Щирк загинуло щонайменше 5 осіб.

    Про це повідомляє Onet.pl.

    Трагедія сталася у триповерховому будинку в середу ввечері близько 18:30, в результаті вибуху дім повністю зруйнований. Свідки стверджують, що вибух був таким потужним, що його можна було почути за багато кілометрів від місця події. 

    У четвер рятувальники продовжують пошукові роботи і станом на ранок знайшли тіла 5 загиблих. Близько 100 пожежників і 50 поліцейських беруть участь в рятувальній операції.

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    Половину завалів вже обшукали. Комендант Сілезької пожежної команди Яцек Клещевський зазначив, що рятувальна операція триватиме до тих пір, поки пожежники не переконаються, що всередині нікого немає. В цілому на момент вибуху в будинку могло перебувати 8 осіб.

    Ймовірно, вибух був спричинений будівельними роботами. Польська газова компанія повідомила, що для розслідування причин пошкодження газопроводу була створена спеціальна комісія.

    Речник компанії Артур Міхневич заявив, що після вибуху влада відключила газ у значній частині міста з міркувань безпеки.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі на гірськолижному курорті Щирк ввечері 4 грудня стався вибух газу в житловому будинку.

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