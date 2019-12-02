Підрив відділення Ощадбанку в Києві: затриманим оголошено підозру



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Злочинці підірвали банкомат, розташований всередині приміщення відділення Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Підозрювані у підриві відділення банку - 39-річний іноземець та 33-річний киянин

Двом особам, причетним до нападу на відділення Ощадбанку у Києві, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За версією слідства, близько 4-ї години ранку 30 листопада вказані особи проникли до приміщення відділення банку на вул. Ентузіастів, після чого, використавши невідому вибухову речовину, підірвали банкомат, розташований всередині приміщення, та викрали з нього близько 230 тис. грн. Вчинивши злочин, нападники втекли на автомобілі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За результатами спецоперації двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 39-річний іноземець та 33-річний киянин.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці вилучили інструменти та частину грошей, а також автомобіль, на якому підозрювані втекли з місця злочину.

Наразі місцева прокуратура готує до Дніпровського районного суду Києва клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському Ощадбанку.

У неділю, 1 грудня, вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.