На Дніпропетровщині пролунав вибух, загинула людина



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На місці вибуху працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події

Вибух прогримів о 15:54 біля магазину на вулиці Лермонтова, - поліція

На Дніпропетровщині у місті Марганець у вівторок, 7 травня, в результаті вибуху гранати загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За словами поліцейських, вибух прогримів о 15:54 біля магазину на вулиці Лермонтова.

«Серед постраждалих - співробітник групи реагування патрульної поліції. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події», - повідомляє поліція.

Нагадаємо, у Харкові 6 травня на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Як повідомляється, між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї. В результаті сутички постраждав 35-річний чоловік.

Крім того, у Карпатах вантажівка з туристами впав у річку з висоти близько 40 метрів. Інцидент стався в селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області. Як повідомляється, водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті події загинули три людини, ще дев'ятеро госпіталізовані.

Водія вантажівки правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому оголосять підозра, а також суд обере запобіжний захід.