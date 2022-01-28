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    Момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео

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    За попередніми даними, внаслідок вибуху пошкоджено сім квартир - Момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео
    За попередніми даними, внаслідок вибуху пошкоджено сім квартир
    фото: dsns

    Запис з камери спостереження на прилеглому будинку опублікували в мережі

    У мережі з’явилося відео з моментом вибуху багатоквартирного будинку по вулиці Франка у Запоріжжі. Запис з камери спостереження на прилеглому будинку опублікував Telegram-канал телеканалу TV5.

    Як повідомлялося, на місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС ведуться пошукові роботи з виявлення можливих постраждалих та розбору зруйнованих конструкцій.

    Нагадаємо, рано вранці 28 січня у Запоріжжі в квартирі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші.

    Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вибух зруйнував несучі елементи у межах одного під'їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

    Теги: Запоріжжя вибух будинок
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    Момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео