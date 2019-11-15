На складах у Києві сталася масштабна пожежа (фото)



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Пожежні майже дві години боролися з вогнем Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучалися майже пів сотні рятувальників

У п’ятницю, 15 листопада, сталася пожежа на вул. Євгена Маланюка, 114-Б у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:43.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загоряння виникло на даху одноповерхової складської будівлі, в якій знаходились меблі та керамічні вироби. Існувала загроза поширення полум`я на поруч розташовані будівлі. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 13:56 пожежу площею 140 кв. м було локалізовано, а о 14:18 – ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 41 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.