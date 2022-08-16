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Чому Усик не говорить, чий Крим: дружина боксера зробила зізнання

Надія Клочко
glavcom.ua
Чому Усик не говорить, чий Крим: дружина боксера зробила зізнання
Дружина боксера Усика до 2018 року жила у Криму
фото з відкритих джерел

Олександр Усик говорив, що Крим «божий»

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина заявила, що той не хотів відповідати на запитання щодо приналежності Криму через погрози. Про це Катерина Усик сказала в інтерв'ю.

«Вісім років моєму чоловікові виносять мозок: «Саша, чий Крим?» Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я сказала б, що Крим – це Україна, він реально Україна. Усі ці вісім років це питання про Крим. Він би, може, й сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: «Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина, ми зайдемо і обов'язково що-небудь у неї знайдемо». Ми зараз бачимо, як вони працюють, як Росія взагалі все веде, я розумію, що вони в мене щось знайшли б», – розповіла жінка.

Катерина Усик також розповіла, що вони з чоловіком стараються вдома спілкуватися з дітьми українською мовою.
«Хочу дуже скоро повернутися в Україну. Я намагаюся вчити українську. На жаль, у мене мало практики зараз, тому що я перебуваю за кордоном. З дітьми говоримо по-українськи, Саша повністю перейшов на українську мову – у нього непогано виходить», – зазначила вона.

Як відомо, Олександр Усик уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що «Крим – це Крим» і він належить Богу.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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Теги: Крим бокс Олександр Усик

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