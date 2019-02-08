Віце-спікер Геращенко розказала, чим займаються жінки-депутати у фракції Ляшка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко має підтримку серед жінок-однопартійців

У своєму дописі Ляшко зазначив, що Геращенко «цинічно бреше». Віце-спікер відповіла...

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на пост лідера «радикалів» Олега Ляшка, в якому він зневажливо назвав її «порошенківською віце-головихою Геращенчихою». Вона також ображена тим, що цей допис активно «лайкають» у «Фейсбуці» жінки-депутати від Радикальної партії.

«Олег розбушувався. То з Супрун воює, то з Іриною Геращенко. Лайкають це відверте хамство дівчата з його фракції, з якими він розмовляє таким самим зверхньо - хамовитим тоном й на підвищених децибелах, й депутатство яких полягає в ходінні хвостиком за вождем. Ну, ми з пані Супрун і іншими українськими жінками - політиками й надалі не збираємося толерувати хамство. Будемо лікувати, друзі», - написала Геращенко.

У своєму дописі Ляшко зазначив, що Геращенко «цинічно бреше», коли каже, що «радикали» блокували трибуну, аби зірвати голосування за ЄС і НАТО.

«Правда в тому, що наша команда з вівторка блокувала трибуну Ради з вимогою прийняти постанову про зниження тарифів. Зараз нам вдалося добитися, щоб Рада нарешті розглянула це питання на найближчому засіданні», - йдеться у повідомленні Ляшка.

Читайте також:



