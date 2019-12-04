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    Від -11 до +2 та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

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    <p>У Києві сьогодні&nbsp; на дорогах подекуди ожеледиця, температура вдень близько 0&deg;</p> - Від -11 до +2 та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

    У Києві сьогодні  на дорогах подекуди ожеледиця, температура вдень близько 0°

    В Україні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів

    В Україні у середу, 4 грудня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах країни подекуди ожеледиця. 

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «В Україні 4 грудня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, в Карпатах до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с.

    Температура у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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