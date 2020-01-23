Сильний вітер, сніг і ожеледиця: киян попередили про небезпеку
Фахівці радять перебувати подалі від дерев і рекламних щитів
У четвер, 23 січня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, у Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.
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Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.