Сильний вітер, сніг і ожеледиця: киян попередили про небезпеку



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Фахівці радять перебувати подалі від дерев і рекламних щитів

У четвер, 23 січня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Кліматологи кажуть, що станом на 22 січня метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.