Від початку доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції



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Втрат серед українських бійців немає

Від початку доби на Донбасі бойовики вісім разів обстріляли українські позиції. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12:00, ворог вже вісім разів порушив режим припинення вогню. У семи випадках збройні Формування Російської Федерації використовували заборонене важке озброєння, випустивши при цьому 18 мін 120 та 33 міни 82 калібрів», - зазначили у пресслужбу Міноборони.

На Донецькому напрямку, ворог випустив 10 мін 120 калібру по позиціям українських захисників неподалік Красногорівки, а з 82 мм міномету, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українським захисникам неподалік Павлополя.

Окрім того, за даними Міноборони окупаційні війська обстріляли з міномету 82 калібру оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін. Крім того, з ручного протитанкового гранатомету ворог обстріляв наші позиції в районі Новотроїцького.

На Луганському напрямку, з 120 мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське.

Зокрема, з мінометів 82 калібру і іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по наших захисникам неподалік Травневого та Новотошківського.

«Майже на всі обстріли противника, українські захисника надавали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів та неухильно дотримуючись Мінських домовленостей», - додається у повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає.