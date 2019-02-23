Від роботи на виборах у Молдові відсторонили спостерігача РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вибори в Молдові акредитовано 4188 спостерігачів, в тому числі 776 іноземних

Моніторинг парламентських виборів в Молдові, які пройдуть 24 лютого, проведуть 4188 спостерігачів, в тому числі 776 іноземних.

Таку інформацію оприлюднили в Центральній виборчій комісії.

«На вибори акредитовано 4188 спостерігачів, в тому числі 776 іноземних, які представляють 58 міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше спостерігачів (485) представляють Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Парламентську асамблею ОБСЄ, ПАРЄ, Європарламент, делегацію Євросоюзу та держави СНД.

Крім цього, моніторинг проводитимуть представники 9 неурядових організацій з 7 країн, а 110 спостерігачів акредитовані від дипломатичних місій у Молдові.

Як повідомляють молдавські ЗМІ, від роботи як спостерігача від місії ОБСЄ відсторонено представника Росії Олександра Кобринського (за дії, які не відповідають роботі спостерігача на виборах).

Як відомо, 22 лютого МВС Росії звинуватило главу Демпартії Молдови Володимира Плахотнюка і бізнесмена В'ячеслава Платона в організації міжнародного злочинного угруповання і незаконному виведенні грошей за межі РФ. За інформацією слідства, Плахотнюк і Платон організували міжнародну злочинну групу, яка в 2013-2014 роках незаконно вивела з Росії більше 37 млрд рублів (за нинішнім курсом близько $560 млн).

Як повідомлялося, чергові парламентські вибори відбудуться у Молдові 24 лютого. Вибори вперше пройдуть за змішаною системою: 51 депутат (з 101) буде обраний за партійними списками, а решта 50 - за одномандатними округами.

Цього ж дня в країні пройде консультативний референдум з питання скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Нагадаємо, Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

Раніше повідомлялося, що посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

Джерело: Укрінформ