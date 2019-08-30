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    Від спалаху Еболи у Конго померли близько двох тисяч людей

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    <em>Лихоманка Ебола &ndash; вірусне захворювання</em> - Від спалаху Еболи у Конго померли близько двох тисяч людей
    Лихоманка Ебола – вірусне захворювання

    У Демократичній республіці Конго це вже 10 спалах хвороби Ебола

    Остання статистика, яка була опублікована Демократичною республікою Конго, показує, що від спалаху Еболи на сході країни загалом загинуло 2 тисячі осіб. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Окрім того, медиками зафіксовано до 3 тисяч випадків зараження цією хворобою. Загалом же в Демократичній республіці Конго це вже 10 спалах хвороби Ебола. Проте, даний спалах за масштабами поступається лише епідемії в Західній Африці (2013-16 років), коли Ебола забрала 11,3 тисячі життів, а загальна кількість заражених склала 28 тисяч осіб.

    Як зазначається, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію однією з найбільш складних гуманітарних криз у світі. Водночас у четвер у сусідній Уганді заявили про загибель 9-річної дівчинки від Еболи, яка прибула з Конго.

    Боротьба з цією хворобою ускладнюється тим, що головний ареал її поширення знаходиться в провінціях Північна Ківу і Ітурі, де панують повстанські угруповання і терористи. 

    Лихоманка Ебола – вірусне захворювання. Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), серед перших симптомів можуть бути раптове підвищення температури, сильна слабкість, м’язовий біль та біль у горлі. І це лише початок: на наступних стадіях починається блювота, діарея та, в деяких випадках, внутрішня і зовнішня кровотеча.

    Хвороба перекидається на людей через тісний контакт з зараженими тваринами, зокрема шимпанзе, криланами (фруктовими кажанами) і лісовими антилопами.

    Далі вона поширюється від людини до людини через прямий контакт із зараженою кров’ю, фізіологічними рідинами та органами – або й без прямого контакту, через заражене середовище. Навіть похорони жертв Еболи створюють ризик, якщо присутні торкаються тіла небіжчика.

    Інкубаційний період може тривати від двох днів до трьох тижнів, і встановити діагноз непросто. Ця хвороба досі вражала людей майже виключно в Африці, хоча окремий штам був зареєстрований на Філіппінах.

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