Від спалаху Еболи у Конго померли близько двох тисяч людей



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Лихоманка Ебола – вірусне захворювання

У Демократичній республіці Конго це вже 10 спалах хвороби Ебола

Остання статистика, яка була опублікована Демократичною республікою Конго, показує, що від спалаху Еболи на сході країни загалом загинуло 2 тисячі осіб. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Окрім того, медиками зафіксовано до 3 тисяч випадків зараження цією хворобою. Загалом же в Демократичній республіці Конго це вже 10 спалах хвороби Ебола. Проте, даний спалах за масштабами поступається лише епідемії в Західній Африці (2013-16 років), коли Ебола забрала 11,3 тисячі життів, а загальна кількість заражених склала 28 тисяч осіб.

Як зазначається, Всесвітня організація охорони здоров'я назвала ситуацію однією з найбільш складних гуманітарних криз у світі. Водночас у четвер у сусідній Уганді заявили про загибель 9-річної дівчинки від Еболи, яка прибула з Конго.

Боротьба з цією хворобою ускладнюється тим, що головний ареал її поширення знаходиться в провінціях Північна Ківу і Ітурі, де панують повстанські угруповання і терористи.