Відкрито термінал з електронною Книгою пам'яті полеглих на Донбасі



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Фото: Цензор.НЕТ Стіна пам'яті у центрі Києва

У Книгу пам'яті вносяться імена всіх військовослужбовців і добровольців, які загинули на війні на Донбасі

У столиці на роковини Іловайської трагедії встановлено термінал з електронною Книгою пам'яті з іменами усіх військовослужбовців і добровольців, які загинули під час війни на сході України.

Про це повідомляє Укрінформ.

«22 червня 2014 року було засновано електронний ресурс «Книга пам'яті», куди почали вносити імена всіх військовослужбовців, всіх добровольців - всіх, хто загинув в цій війні. На базі цієї електронної книги ми зробили меморіал «Стіна народної пам'яті» та постійно оновлюємо базу - зараз «Стіна пам'яті» відкрита на момент 1.06.2018 року, куди внесено імена 3906 загиблих. Сьогодні встановили термінал, відтепер він буде працювати і надалі», - зазначив координатор проекту «Стіна пам'яті» Роман Федчук.

Він також зауважив, що термінал з електронною Книгою пам'яті полеглих за Україну встановлено на кошти батьків та побратимів полеглих.

Сам термінал відтепер працюватиме постійно на Михайлівській площі у Києві, біля «Стіни пам'яті».

Раніше 29 серпня під посольством Російської Федерації в Києві активісти провели акцію «Путін, за Іловайськ відповіси» та встановили на проїжджій частині 366 білих хрестів в знак пам'яті про жертв Іловайської трагедії.

Як відомо, сьогодні, 29 серпня, – четверта річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області.

У Києві вшановують пам'ять загиблих у боях під містом Іловайськ Донецької області у 2014 році.

Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.

Нашим військовим навіть удалося прорватися в центр міста й підняти синьо-жовтий прапор. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Розслідування причин трагедії досі триває.

Раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.