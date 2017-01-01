Відома співачка зізналась, що їздить в окупований Донецьк

Руслана здійснила п'ять поїздок в окупований Донецьк

Переможниця Євробачення-2004 Руслана розповіла, що п'ять разів їздила в Донецьк, коли він був вже підконтрольний незаконному бандугрупованню «ДНР». Про це українська виконавиця розповіла в інтерв'ю «Громадському». «Я здійснила п'ять поїздок (в окупований Донецьк, – ред.). Коли зрозуміла, що вже мене втягують у



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Руслана Лижичко

Руслана здійснила п'ять поїздок в окупований Донецьк

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Переможниця Євробачення-2004 Руслана розповіла, що п'ять разів їздила в Донецьк, коли він був вже підконтрольний незаконному бандугрупованню «ДНР

Про це українська виконавиця розповіла в інтерв'ю «Громадському».

«Я здійснила п'ять поїздок (в окупований Донецьк, – ред.). Коли зрозуміла, що вже мене втягують у політичну петлю, я відразу вискочила з цього, тому що я вважала себе ефективною. Я завжди розуміла, що мене будуть використовувати. Хто розганяв проти Руслани негатив? – Кремль, однозначно, російська пропаганда», – зізналась співачка.

Руслана Лижичко додала, що ніколи не пошкодує про це, адже їздила туди закликати до мирного процесу.

«Якщо буде стояти питання – проливати українську кров або зберегти життя, я однозначно виберу друге»,

– пояснила свої дії вона.

За словами Руслани, її перша поїздка в окупований Донецьк була пов'язана з українськими військовими, які потрапили у полон після трагічного Іловайського котла.

Вона зазначила, що тоді вона повернулась на підконтрольну Україні територію із 42-ма бійцями. Руслана також додала, що їй вдалося вивезти з полону бойовиків «ДНР» українського снайпера.

Раніше Лижичко заявила, що проти українізації і нав'язування культури.

Співачка розповіла, як бачить майбутній розвиток української культури.

Вона зазначила, що їй не вистачає культурної революції в Україні.

«Усі люди зараз прагнуть отримати новий образ імідж України, щоб себе ідентифікувати – не лише з вишиванками. Мені не вистачає культурної революції. Давайте знімемо із себе шаровари», – сказала Руслана.

Нагадаємо, 20 вересня у будинок Народної артистки України Руслани Лижичко влучила блискавка. Будівлю частково пошкоджено.