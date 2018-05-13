Відома українська співачка ледь не померла під зйомок кліпу

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Співачка Lama ледь не потонула під час зйомок нового кліпу

Lama ризикувала життям, щоб зняти ефектне відео на нову пісню

Популярна українська співачка Lama працює над новим кліпом на пісню «Привіт, привіт». Зйомки артисти проводили в Португалії. Для ефектних кадрів Lama навіть не зважала на штормове попередження, яке оголосили в регіоні. Це ледь не завершилось фатально.

Вокалістка гурту Lama Наталія Дзеньків ризикувала життям, щоб зняти ефектне відео на пісню «Привіт, привіт».

Зйомки проводились в лісі та на березі океану. За сюжетом, співачка повинна була зайти далеко у воду, а її обранець в ролику спостерігав за цим. Штормове попередження, яке оголосили в Португалії, не злякало знімальну групу, тому роботу над відео продовжили. Таке рішення ледь не призвело до трагедії.

Під час занурення Наталію Дзеньків раптово накрила велика хвиля, яка збила її з ніг. Зірка не очікувала цього, тому миттєво опинилась під водою. Музикант гурту, який у кліпі грав роль коханого співачки, найближче знаходився до Наталії Дзеньків, тому кинувся її рятувати. Чоловік встиг вчасно витягнути вокалістку з штормових хвиль океану та винести її на берег.

Наразі в мережі з'явився тизер нового кліпу. Вихід ролика запланований на 17 травня 2018 року.

Дивіться відео тизеру до кліпу Lama на пісню «Привіт, привіт»:

Зазначимо, що режисером кліпу є Віктор Скуратовський. Митець вже не вперше опиняється в центрі резонансних новин, адже раніше співачка Sonya Key також ледь не померла під час зйомок. Тоді дівчина занурилась під воду у великому басейні та почала тонути. Співачку вчасно витягнули з води, однак зйомки все ж продовжились.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.