Пів року чекати не треба: коли можна вакцинуватися після одужання від коронавірусу

МОЗ рекомендує тепер щеплюватися одразу і не робити тести на антитіла

Щеплення від коронавірусу можна зробити відразу після перенесеної інфекції – чекати пів року не потрібно.

Рекомендація вакцинуватися через шість місяців після захворювання діяла на першому етапі прищепної кампанії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на каналі Україна 24.

«Коли ми починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення після перенесеної інфекції через пів року, але ця рекомендація діяла в умовах обмеженого доступу до вакцин, оскільки шість місяців людину захищає імунітет, який сформувався після хвороби», – сказав Ляшко.

За його словами, сьогодні на консультаціях с лікарями у МОЗ кажуть, що після того, як пройшли симптоми захворювання, можна прийти зробити щеплення.

«І не потрібно йти ні в яку лабораторію, не проводити жодних досліджень – це все маркетингові пастки, якими заманюють людей, щоб вони провели дослідження», – додав міністр.

Нагадаємо, коштів на лікування українців, інфікованих коронавірусом, при помірному навантаженні на систему охорони здоров'я вистачить до кінця поточного року. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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