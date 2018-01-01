Відомий російський актор потрапив у «чистилище» «Миротворця»
- Сьогодні, 05:16
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Розсилка
Бичков відвідував окупований КримПопулярний російський актор Віктор Бичков потрапив до бази сайту «Миротворець». Активісти його звинувачують у свідомому порушенні державного кордону України.
Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці сайту «Миротворець».
«Пітерський бомж на прізвисько Померанцев потрапив до «Чистилище». І знову за свідоме порушення державного кордону України. Каже, що мета була – потрапити в захоплений російськими окупантами український Крим», – зазначають активісти.
Крім того, за їхніми словами, Бичков брав участь і у різних пропагандистських заходах у Росії.
Віктор Бичков є відомим завдяки ролям у таких стрічках як «Особливості національного полювання», «Особливості національної риболовлі», «Операція «З Новим роком», «Віва, Сталін», «Зозуля», «Убивча сила». Також він знімався у серіалі «Ластівчине гніздо», виробництвом якого займався, зокрема, український «Новий канал».
Раніше до чорного списку «Миротворця» внесли українофоба Вассермана.
«Главком» також повідомляв, що співак і музикант та зірка серіалу «Бригада» Павло Майков потрапив у «чистилище» «Миротворця» через гастролі в окупованому Криму.
Влітку в базу «Миротворця» потрапили російська актриса і зірка телесеріалу «Кухня» Олена Підкамінська. Крім Підкамінської, лави ворогів України поповнили російські актори, серед яких: Катерина Волкова, Андрій Фролов, Андрій Феофанов та Анна Попова.
Також відомо, що Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б'янка) у в'їзді в Україну. Співачка пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.