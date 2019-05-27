Відомого хірурга висвятили на диякона Московської церкви



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Митрополит Онуфрій та Ростислав Валіхновський Фото: pershyj.com

Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій

Лікаря Ростислава Валіхновського, засновника «Інституту хірургії Валіхновського» висвятили у диякони. Це сталось 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві. Про це повідомляє «Перший».

Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію.

Також він розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.

Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком і прослужив у храмі 61 рік.

Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.

Нагадаємо, 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.