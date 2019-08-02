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    Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці

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    Трагедія сталася у Джанкойському районі - Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці
    Трагедія сталася у Джанкойському районі
    Фото: Заїр Смедля

    У Куртсеїтова вистрілили з мисливської рушниці на очах у його доньк

    Вранці 2 серпня у селі Тімірязєве (Джанкойський район) окупованого Криму був застрелений Ельмар Куртсеїтов - племінник делегата Курултаю кримськотатарського народу Рустема Еннанова.

    Про це повідомив кримськотатарський активіст Заїр Смедля в Facebook.

    Він зазначив, що у Куртсеїтова вистрілили з мисливської рушниці на очах у його доньки. 

    «Страшна трагедія сталася сьогодні вранці в с. Тімірязєве, Джанкойського району. На ґрунті неприязних відносин громадянин Н. Ю. 1961 року з зареєстрованої мисливської рушниці, двома пострілами вбив свого сусіда Куртсеїтова Ельмара Абдулганієва 1980 року, на очах у його неповнолітньої дочки», - повідомив Смедля.

    Після скоєння злочину вбивця підпалив свій сарай, гараж разом з автомобілем, потім будинок, де покінчив життя самогубством.

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    Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці
    Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці
    Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці
    Відомого кримчанина жорстоко вбили на очах у доньки: подробиці
    Фото: Заїр Смедля

    В даний час на місці злочину працюють співробітники підконтрольного РФ слідчого комітету і поліції.

    Варто відзначити, що 3 серпня відбудеться похорон Ельмара Куртсеїтова.

    Крим трагедія кримські татари вбивство Facebook будинок
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