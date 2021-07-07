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    Село на Херсонщині перетворилося на Венецію через сильні зливи (відео)

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    Маячку затоплює не вперше - Село на Херсонщині перетворилося на Венецію через сильні зливи (відео)
    Маячку затоплює не вперше
    Фото: Скріншот відео ТСН

    Усі навколишні поля перетворилися просто на озера, затоплені городи.

    На Херсонщині через сильні зливи затопило село Маячка. Місцеві кажуть, що дренажна система села в аварійному стані. Насоси просто невзмозі викачати весь обсяг води. Люди змушені тижнями жити майже як у Венеції, йдеться у сюжеті ТСН.

    Село Маячка зливи накривають вже тиждень. Усі навколишні поля перетворилися просто на озера, затоплені городи.

    Люди цьогоріч вже втратили врожаї. Вода стоїть у дворах та підвалах. Адже, говорять люди, дренажна система в селі зруйнована. З трьох насосів працює лише один. І він не встигає за обсягом опадів.

    Така ситуація тут вже кілька років, Маячку затоплює не вперше – скаржаться селяни. Адже, село розташоване у низині. Влада щоразу обіцяє все полагодити. Утім, щойно вода сходить – всі про це забувають до наступних опадів. Втім, чиновники запевняють, воду відкачують успішно.

    Нагадаємо, у Миколаївській області дощова погода тримається вже кілька днів. Це пов'язано з циклоном, який влаштувався над південними областями України. Наслідки негоди відчуваються й у курортних містечках. Зокрема, вже традиційно після злив затопило курорт Коблево.

    Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.

    Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

    Також, цьогоріч липневі зливи з градом завдали великої шкоди посівам. Найбільше постраждав урожай Херсонщини, Одещини та Миколаївщини. Сільгоспвиробники Півдня б’ють на сполох: втрати урожаю подекуди сягають 50%. Тому про рекордні показники, які прогнозували раніше, сподіватися не варто.

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    Теги: вода Херсонщина село потоп негода
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    Село на Херсонщині перетворилося на Венецію через сильні зливи (відео)