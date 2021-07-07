Село на Херсонщині перетворилося на Венецію через сильні зливи (відео)
Усі навколишні поля перетворилися просто на озера, затоплені городи.
На Херсонщині через сильні зливи затопило село Маячка. Місцеві кажуть, що дренажна система села в аварійному стані. Насоси просто невзмозі викачати весь обсяг води. Люди змушені тижнями жити майже як у Венеції, йдеться у сюжеті ТСН.
Село Маячка зливи накривають вже тиждень. Усі навколишні поля перетворилися просто на озера, затоплені городи.
Люди цьогоріч вже втратили врожаї. Вода стоїть у дворах та підвалах. Адже, говорять люди, дренажна система в селі зруйнована. З трьох насосів працює лише один. І він не встигає за обсягом опадів.
Така ситуація тут вже кілька років, Маячку затоплює не вперше – скаржаться селяни. Адже, село розташоване у низині. Влада щоразу обіцяє все полагодити. Утім, щойно вода сходить – всі про це забувають до наступних опадів. Втім, чиновники запевняють, воду відкачують успішно.
Нагадаємо, у Миколаївській області дощова погода тримається вже кілька днів. Це пов'язано з циклоном, який влаштувався над південними областями України. Наслідки негоди відчуваються й у курортних містечках. Зокрема, вже традиційно після злив затопило курорт Коблево.
Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.
Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.
Також, цьогоріч липневі зливи з градом завдали великої шкоди посівам. Найбільше постраждав урожай Херсонщини, Одещини та Миколаївщини. Сільгоспвиробники Півдня б’ють на сполох: втрати урожаю подекуди сягають 50%. Тому про рекордні показники, які прогнозували раніше, сподіватися не варто.
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