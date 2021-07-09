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    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)

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    Для розмітки використовується двокомпонентний холодний пластик, а також дорожня фарба - Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Для розмітки використовується двокомпонентний холодний пластик, а також дорожня фарба
    Фото: Київавтодор

    У кожному районі столиці поновлюють розмітку

    У Києві триває поновлення дорожньої розмітки. Такі роботи проводять переважно в нічний час, а також у вихідні. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «У кожному районі столиці поновлюють розмітку. Використовуємо двокомпонентний холодний пластик, а також дорожню фарбу. Нині нанесено більше 515 пог. км поздовжньої розмітки», – повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    На фінальному етапі нанесення розмітки на просп. Науки, вул. Щербаківського, Північному мосту, вул. Гончара, просп. Броварському, вул. Наумова, вул. Булаховського та інших вулицях і мостах.

    Тривають роботи на вул. Анни Ахматової, вул. Гарматній, вул. Драйзера, вул. Здолбунівській.

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    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)
    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)

    «Особливу увагу приділяємо пішохідним переходам біля навчальних закладів, вулицям зі смугами для руху громадського транспорту, велосмугам. У таких місцях нанесення розмітки планують завершити упродовж липня-серпня», — додав Федоренко.

    Крім того, триває нанесення поперечної розмітки. У цьому році заплановано поновити понад 62 тис. кв. м поперечної розмітки.

    Нагадаємо, 8 липня у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури провели обшуки.

    Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. За даними ДБР, посадові особи закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг. У результаті оборудки було привласнено понад 110 млн гривень бюджетних коштів.

    Теги: Київ дороги Київавтодор
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    Коли місто засинає, на вулицях Києва поновлюють розмітку (фото)