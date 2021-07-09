В Україні з’явиться перший гастрогід «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України»

Проєкт створений з метою розвитку гастротуризму в Україні та формування знання про крафтових виробників

До 30-річчя Незалежності України усі охочі побачать гастрономічну карту невеликих фермерських господарств. Проєкт «Дороги гурманів» познайомить шукачів нових смаків з місцевими виробниками крафтової їжі.

Яка крафтова Україна на смак?

Локальних фермерських господарств та виробництв з кожним роком стає все більше. Дехто вже налагодив збут продукції великим торговельним мережам, а хтось тільки починає свій шлях зі знайомства з українцями під час проведення тематичних фестивалів. Проєкт «Дороги гурманів» допоможе виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам — познайомитись з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва.

Туристи завдяки новій їжі та напоям яскравіше запам'ятовують свої поїздки. Вони привозять із подорожей смаколики, щоб пролонгувати свої враження та емоції. Частіше мандрівники влаштовують гастротури лише по закладах міст. Тому гастрогід «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України» допоможе отримати яскраві гастрономічні враження саме від фермерських господарств та невеликих виробництв.

Як виглядатиме гастрогід?

Це буде зручний друкований путівник та сайт з гастрономічною картою найяскравіших представників крафтових виробництв з різних куточків країни. Друкований гастрогід складатиметься із п’яти розділів: «Центр і Північ», «Карпати», «Захід», «Південь» та «Схід». Путівник об’єднає крафтових виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів та фруктів з усієї країни.

У гастрогіді «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України» будуть зібрані не всі крафтові виробники України — їх набагато більше ніж 100. До того ж, кожен рік з’являються нові ферми. А вже наявні — відкривають свої двері для гостей. Тому разом із друкованим гастрогідом буде створено сайт. Додати своїх улюблених локальних виробників на першу в Україні гастрокарту крафтової їжі може кожен бажаючий, заповнивши форму на лендингу за посиланням: https://dorogygurmaniv.com/.

Проєкт створений з метою розвитку гастротуризму в Україні та формування знання про крафтових виробників. Слідкуйте за підготовкою першого гастрогіду «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України» в Instagram та Facebook, а також на вебсторінці проєкту.