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    Скандальне приземлення: на Одещині гелікоптер зніс намети відпочивальників (відео)

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    Від пілота відпочивальники зажадали вибачень та матеріальної компенсації за пошкоджені намети - Скандальне приземлення: на Одещині гелікоптер зніс намети відпочивальників (відео)
    Від пілота відпочивальники зажадали вибачень та матеріальної компенсації за пошкоджені намети
    Фото: скріншот відео Юлія Цуп/Facebook

    Вертоліт заходив на посадку з моря на низькій висоті

    Під Одесою гелікоптер зніс намети та мало не покалічив людей на дикому пляжі у курортній Грибівці. Про це заявила відпочивальниця з Києва, і як доказ, опублікувала у соцмережах відео.

    Вертоліт заходив на посадку з моря на низькій висоті. І здійняв лопатями вітер. Його сила була такою, що намети і пляжні парасольки підняло над землею. Металеві конструкції полетіли у людей, зачепило і дитину.

    «Летить гелікоптер, зносить намет. Жах, все у людей взагалі поломало... Ось така дірка у нас залишилися від вертольоту», – бідкаються відпочивальники.

    Від пілота відпочивальники зажадали вибачень та матеріальної компенсації за пошкоджені намети. Втім, не отримали ні того, ні іншого.

    За даними реєстру повітряних суден України, гелікоптер у приватній власності одеського бізнесмена. Але хто був на борту – невідомо. Гвинтокрил здають в оренду, йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 липня.

    Експерти ж Авіаруху кажуть – пілот не порушив правил польоту, а от наметів буцімто на цьому пляжі не мало бути.

    Тим часом, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував результати досліджень води в Одеській області за 5-11 липня.

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    Теги: пляжі Одещина вертоліт гелікоптер вітер
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    Скандальне приземлення: на Одещині гелікоптер зніс намети відпочивальників (відео)