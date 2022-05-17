Росія посилить артилерійські удари по Україні – британська розвідка

Окупанти готові використовувати артилерію проти населених пунктів з мінімальним урахуванням вибірковості

Росія найближчим часом лише посилюватиме артилерійські удари по території України, намагаючись набрати обертів у своєму наступі на Донбасі. Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

«Росія, ймовірно, вдалася до більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів з двох причин: через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх власних ліній фронту, – відзначають у розвідці.

Як приклад розвідники наводять Чернігівську область, де від обстрілів російських військ постраждало 80% житлової інфраструктури.

«Масштаб цього збитку свідчить про готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів з мінімальним урахуванням вибірковості або пропорційності», – констатують військові.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

До слова, сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар.