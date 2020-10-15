  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відпустка-2020: більшість українців провели її вдома

    • Розсилка
    Більшість українців цього року не поїхали відпочивати&nbsp; - Відпустка-2020: більшість українців провели її вдома
    Більшість українців цього року не поїхали відпочивати 

    Лише 1% українців цього літа поїхали на море за кордон

    Пандемія коронавірусу певним чином позначилася на планах українців на проведення відпустки. У цьому році українці найчастіше віддавали перевагу трьом способам провести свою відпустку: залишатися вдома (61%), побувати на українських морських пляжах (13%) і відвідати дачу або садову ділянку (12%).

    Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

    За даними опитування, в інше місто України поїхали 6% українців, на море за кордон - 1%, просто за кордон - також 1%.

    Якщо порівнювати частоту згадування способів проведення відпустки в цьому році з двома попередніми роками (2018-2019 рр.), помітно, що в цьому році українці істотно частіше відпочивали вдома, на дачах і садових ділянках, а також виїжджали в інші міста країни.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Відпустка-2020: більшість українців провели її вдома
    Відпустка-2020: більшість українців провели її вдома

    Третина українців (36%) констатували, що нова інфекція та заходи по боротьбі з нею вплинули на планування відпустки, змусивши вносити в цей процес певні корективи. Однак у випадку більшості жителів України (60%), пандемія ніяк не вплинула на ці плани.

    Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 5 по 15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

     Читайте також: Сезон відпусток-2020. Як карантин і криза змінили плани українців
    відпочинок криза українці карантин кордон відпустка море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies