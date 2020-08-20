Сезон відпусток-2020. Як карантин і криза змінили плани українців



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Карантин і криза цього року залишили частину українців без відпустки та моря...

Карантин карантином, а відпустка за розкладом?

Зазвичай літо не балує ринок надзвичайною активністю. І роботодавці, і пошукачі більше думають у цей час про відпустки, ніж про справи, й відкладають розширення, працевлаштування чи зміну місця роботи радше на початок осені. Проте назвати 2020 рік типовим не можна. Можливо, що й літні відпустки для багатьох цього року не на часі? Експерти grc.ua дослідили це.

У гори, на море чи вдома

Дещо менше половини респондентів (44%) змогли відпочити у 2020 році (або планують це зробити) стільки ж, скільки і минулого року.

При цьому серед усіх опитаних (тобто і тих, чия тривалість відпустки не зазнала змін, і тих, хто був змушений внести корективи) видом дозвілля, що лідирував за популярністю, виявилась відпустка на курортах (гірських чи морських). Так звикли проводити час 61% респондентів.

Ще 34% зазвичай подорожують іншими країнами. На противагу їм 23% опитаних мандрують іншими містами України. А от майже кожен п'ятий (22%) респондент заявив про те, що найчастіше проводить відпустку вдома. Трохи менше (19%) у цей час відвідують родичів та друзів, а 13% їдуть на дачу.

Найменш популярним серед опитаних виявився відпочинок «дикуном» - з наметами, у кемпінгах.

Не час відпочивати

Більше третини респондентів (36% сумарно) заявили про те, що цього року вони навряд чи підуть у відпустку. З них 14% пояснюють це тим, що загроза коронавірусу ще не минула, а тому подорожі варто відкласти до стабілізації ситуації. А 12% зазначають: розмір їхніх доходів відчутно знизився, а тому відпустка зараз «не по кишені».

На противагу всім вищезгаданим, 5% опитаних змогли цього року відпочити навіть більше, ніж зазвичай, адже обсяг їхньої роботи дещо знизився.

До того ж респонденти згадували про те, що цього року роботодавці відправляли їх у відпустки за власний рахунок, але фактично вони мусили працювати у цей час.

Не вистачає спілкування з друзями та природою

Коли ми запитали у респондентів, чого їм не вистачає найбільше, то виявили, що річ не тільки і не стільки у браку вільного часу. Найчастіше опитані жалілись на нестачу можливостей бачитись зі знайомими та друзями чи подорожувати. Таку відповідь дали трохи більше половини учасників опитування (51%).

Ще 45% респондентів були б раді більше часу проводити на природі та займатися спортом. А от майже третина опитаних (31%) воліла б краще розподіляти вільний час - цілком може статись, що при застосуванні прийомів тайм-менеджменту в організації дозвілля у людей вивільняється більше часу на приємні заняття.

Найменше серед опитаних виявилось охочих мати більше усамітнення (9%) та триваліший час приділяти сну (7%). Не багато було й тих, кого все влаштовує, - цим може похвалитись лише

вісім

респондентів зі ста.