Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваного відправили під домашній арешт

Підозрюваний стверджує, що йому стало зле за кермом саме тоді, коли він повертав на Хрещатик

Як повідомляє УНН, Шевченківський суд відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 діб водія позашляховика, якого підозрюють у скоєнні ДТП на Хрещатику

«До Назаренка Юрія Миколайовича...застосовувати запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначив суддя.

Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а сторона захисту просила обрати підозрюваному більш м’який запобіжний захід через проблеми пов’язані зі здоров’я.

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Підозрюваний у залі суду заявив, що йому стало зле за кермом саме тоді, коли він повертав на Хрещатик. Він стверджує, що втратив свідомість.

Адвокат та лікар підозрюваного наполягають, що чоловік потребує цілодобового медичного спостереження через те, що його ще 19 жовтня прооперували.

У Шевченківський суд підозрюваного привезли у кареті швидкої допомоги.

30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

За даними ЗМІ, за кермом перебував громадянин 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що водій був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію.