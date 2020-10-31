У Києві зіткнулися лоб в лоб маршрутка та автівка: є постраждалі (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У суботу, 31 жовтня, на вулиці Жмаченка, 26 у Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та автомобіля Skoda.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Відбулося серйозне лобове зіткнення автомобіля й автобуса сталося біля ЖК «Автограф».

За попередніми даними, є постраждалі. Інформація уточнюється.

На місці працюють поліцейські. Правоохоронці встановлять обставини ДТП.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності.

Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію.