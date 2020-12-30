Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили – представник Зеленського

Веніславський: «Тупицький не може брати участь в інших заходах, які відбуваються в КСУ»

Голова КСУ Олександр Тупицький не має повноважень на скликання спеціального засідання Конституційного Суду, бо президент України його вже відсторонив. Про це заявив представник глави держави в КСУ Федір Веніславський, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

«З учорашнього дня Олександр Тупицький уже не може виконувати повноваження судді КСУ протягом двох місяців. Тобто він не може виконувати повноваження судді КС та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання», – проінформував Веніславський.

Він наголосив, що Тупицький не може брати участь в інших заходах, які відбуваються в КСУ.

«Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну, як суддя КСУ, і тим більше – Голова Конституційного Суду, не могла втручатися в здійснення досудового розслідування. Щоби вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування», – додав Веніславський.

Представник президента в КСУ зауважив, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного Суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень тлумачити статтю 154 КПК.

У середу, 30 грудня, Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.