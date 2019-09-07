Відсутність Цемаха у списку на обмін означала б припинення переговорів з РФ, - глава СБУ



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Глава СБУ Іван Баканов

Іван Баканов: Вимога Москви внести Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до катастрофи МН17

Внесення бойовика «ДНР» Володимира Цемаха, який для голландської прокуратури має статус свідка у справі про знищення «Боїнга» рейсу MH17, до списку на обмін утримуваних між Україною і РФ свідчить про підтвердження причетності Росії до катастрофи МН17, а його невидача означала б припинення переговорів з обміну, заявляє глава СБУ Іван Баканов.

В ексклюзивному бліц-інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна», коментуючи видання Цемаха Росії, Баканов наголосив, що рішення щодо списків було продуманим і зваженим главою держави, «оскільки відсутність Цемаха в списку на обмін автоматично передбачала б припинення переговорів з Росією».

Також глава СБУ зазначив: «Можу погодитися з думкою експертів, що вимога Москви внести Цемаха в свої списки є черговим підтвердження причетності РФ до катастрофи МН17».

За словами Баканова, з Цемахом після затримання проводили слідчі дії, всі дані долучено до матеріалів справи.

Глава СБУ запевнив, що Україна докладе всіх зусиль для того, щоб причетні до катастрофи МН17 були притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.