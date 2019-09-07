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    Обмін полоненими

    Посли G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців

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    Посли G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців

    Ми вітаємо українську владу з цим звершенням – G7

    Посли країн G7 вітають звільнення з Росії 35 утримуваних українців.

    Про це йдеться у Twitter G7.

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    «Посли країн Великої сімки вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом радіють їхньому поверненню додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам’ятаємо про інших ув’язнених та сподіваємося на їхнє швидке звільнення», – йдеться у зверненні G7.

    Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

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