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    Відтепер до прифронтової Авдіївки можна буде доїхати поїздом

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    Авдіївка фактично розташована на самій лінії фронту - Відтепер до прифронтової Авдіївки можна буде доїхати поїздом
    Авдіївка фактично розташована на самій лінії фронту
    Фото з відкритих джерел

    Авдіївка фактично розташована на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях

    «Укрзалізниця» із 13 грудня запускає пряме залізничне сполучення з прифронтовою Авдіївкою. Про запуск поїзда повідомив у Facebook народний депутат Муса Магомедов.

    «Квитки вже купив, до зустрічі 14-го в Авдіївці, друзі», – написав він, подякувавши за реалізацію рішення керівництву Мінінфраструктури, УЗ та ООС.

    «15,16,17 йтимуть ремонти шляхів для забезпечення швидкісного режиму й безпеки руху, і поки технічно продажі відкриті до 31 грудня, але вони будуть продовжені, так що зраду прошу не розганяти», – додав Магомедов.

    Згідно з інформацією на сайті УЗ, поїзд №136О відправлятиметься з Києва о 19:19, а прибуватиме до Авдіївки о 9:10. У дорозі він робитиме зупинки на станціях Миронівка, Цвєткове, ім. Шевченка, Кам'янка, Знам'янка-пас., Олександрія, П'ятихатки, Верхівцеве, Кам'янське-пас., Дніпро-Головний, Синельникове-2, Чаплине, Просяна, Межова, Покровськ та Очеретине.

    З Авдіївки поїзд відправлятиметься о 21:15 і прибуватиме до столиці об 11:04. Квиток у купе обійдеться близько 360 гривень, у плацкарт – близько 220. Ціна залежатиме від дня тижня.

    Нагадаємо, Авдіївка фактично розташована на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях – так званій Авдіївській промзоні. Попри будь-які перемир’я, воно потерпає від постійних обстрілів. 

    Раніше АТ «Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди на зимові свята за напрямками з Києва до Івано-Франківська та Ворохти, з Полтави до Ворохти та Кременчук — Івано-Франківськ.

    Теги: Укрзалізниця Авдіївка Муса Магомедов
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