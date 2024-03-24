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Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Філіп Зеліков, старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Наслідки війни Росії проти України вплинуть на хід всієї світової історії, Україна зараз – у центрі світової боротьби. Про це заявив старший науковий співробітник Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«США зараз готуються до можливої війни на трьох різних театрах: на Сході – Азії, Китаї, Північній Кореї, на Близькому Сході – Ірані та інших країнах, та можливої великої війни з Росією одночасно», – сказав Зеліков, хоч називає вірогідність такого сценарію досить низькою.

«Всі вимагають від Америки ефективної політики щодо всіх цих театрів», – зазначив він.

«Чи пристосувалась Америка до інших криз, які можуть незабаром розгорнутися у світовому масштабі? Чи може США бути для всіх усім і одночасно? Ні, не може. Але поле бою в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США на сьогоднішній день», – наголосив Філіп Зеліков.

На його думку, наслідки цієї війни вплинуть на хід всієї історії.

«Україна зараз у центрі світової боротьби. Українці не просили собі такої ролі, але їм випала така доля. Це можливість для цього покоління українців бути в центрі доленосних подій в історії світу, які пам'ятатимуть упродовж тисячоліть», – резюмував науковий співробітник Інституту Гувера.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: війна радник Україна США

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