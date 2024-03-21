Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни Північноатлантичного альянсу вже надали Україні військової допомоги на десятки мільярдів доларів і будуть її лише збільшувати. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість», – наголосив Генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму

Столтенберґ підкреслив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.

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За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.

«Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше», – наголосив він.

Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.

«Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше», – сказав він.

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«Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання «якщо», це питання «коли», – наголосив Єнс Столтенберґ.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».