Головна Новини
search button user button menu button

Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Генсек НАТО підкреслив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам
колаж: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни Північноатлантичного альянсу вже надали Україні військової допомоги на десятки мільярдів доларів і будуть її лише збільшувати. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість», – наголосив Генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму

Столтенберґ підкреслив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.

За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.

«Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше», – наголосив він.

Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.

«Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше», – сказав він.

«Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання «якщо», це питання «коли», – наголосив Єнс Столтенберґ.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Теги: путін Україна Єнс Столтенберг НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем
Про причини агресії Росії проти Україні
7 березня, 17:54
Путін вкотре зробив імітацію виборів у РФ
Путін перетворився на царя, але все одно кричить про демократію
Вчора, 20:15
Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах
Ексміністр оборони США назвав наступну ціль Путіна після України
2 березня, 21:20
За другу половину лютого Україна скоротила російський військовий авіапарк на 13 одиниць
Російський літакопад. Україна наблизила ворожі ВПС до спіралі смерті Технології війни
1 березня, 13:50
Російський диктатор Путін упевнений, що Росія у найближчій перспективі увійде до четвірки найбільших економік світу
Нові обіцянки та страшилки: головне з виступу Путіна
29 лютого, 14:15
Канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм має надію, що Україна найближчими місяцями отримає далекобійну зброю
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
2 березня, 08:16
 Бауер є найвищим військовим керівником НАТО
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Сьогодні, 12:40
І фермери, і представники влади визнали, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії РФ проти України
Закриття реєстру спонсорів війни та ембарго на продукцію з України. Головне за 20 березня
Вчора, 21:52
За повір'ям, якщо цього дня з берези виходить багато соку – влітку буде багато дощів
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
22K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
12K
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
9082
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
5980
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені
5943
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

Новини

«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52
«Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО
Сьогодні, 13:26
«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Сьогодні, 12:16
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua