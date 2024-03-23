«Це і наша війна»: французький експерт каже, що Захід має розглянути варіант введення військ в Україну

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни Заходу мають бути готовими, що їм доведеться бути більш залученими до війни в Україні, зокрема бути готовими ввести свої війська. Про це заявив Президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція), Старший співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ніколя Тензер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Ми маємо не виключати варіант введення наших військ в Україну, оскільки ця війна і наша війна», – сказав він.

Тензер також підкреслив, що Захід не має приймати «червоні лінії», які окреслює російське керівництво.

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«Ми не повинні приймати так звані «червоні лінії», які малює Росія, не боятися ескалації і не боятися конфлікту між НАТО і Росією», – наголосив він.

«Перед нами агресор, який не має жодних меж», – сказав Ніколя Тензер.

«Росія – це абсолютне зло, і жодного бажання до переговорів в неї немає. Вона захоплює Україну, вони захопили території Грузії, мають посягання на Білорусь і мають намір продовжувати різню у Сирії. Також варто згадати підтримку Росією ХАМАСу, Північної Кореї, Куби та Нікарагуа. Ми не повинні приймати їхні червоні лінії», – додав він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».