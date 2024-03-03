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МЗС Туреччини вважає, що настав час для припинення вогню в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
МЗС Туреччини вважає, що настав час для припинення вогню в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився про війну в Україні
фото: Reuters

Хакан Фідан зазначив, що потрібно вести розмову щодо припинення вогню

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україні та Росія досягли ліміту того, чого можна досягти військовими методами. Про це він висловився на пресконференції за результатами Анталійського дипломатичного форуму.

«Ми вважаємо, що настав час для припинення вогню в Україні. Припинення вогню не означає визнання окупації. Обидві сторони, схоже, досягли межі того, чого вони можуть домогтися за допомогою війни», – заявив міністр закордонних справ.

Хакан Фідан зазначив, що потрібно вести розмову щодо припинення вогню.

«Це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання окупації та суверенітету (України – ред.) від питання припинення вогню», – заявив міністр.

Нагадаємо, що Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. 

Раніше повідомлялося, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. 

Нагадаємо, незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін.

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Теги: Туреччина Україна війна переговори МЗС

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