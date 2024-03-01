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Макрон скликає лідерів парламентських партій Франції, щоб обговорити війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон скликає лідерів парламентських партій Франції, щоб обговорити війну в Україні
Ключовою темою зустрічі Макрона з усіма французькими політичними силами парламенту стане українське питання
фото з відкритих джерел

Президент Франції прийме 7 березня усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі «зустрічей Сен-Дені»

Президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту. Про це заявив Єлисейський палац, повідомляє Le Figaro.

«Президент прийме в четвер, 7 березня, о 10:30 усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі «зустрічей Сен-Дені», присвячених ситуації в Україні», – йдеться в заяві.

Глава держави прийняв лідерів партії в такому ж форматі в жовтні минулого року, через кілька днів після атак ХАМАС на мирне населення в Ізраїлі. У зустрічі також візьме участь прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Наступного дня після заяв Еммануеля Макрона, який не відкинув можливості введення військ в Україну, у понеділок, викликавши критику з боку всіх представників опозиції, Єлисейський палац оголосив про дебати і голосування в парламенті щодо двосторонньої угоди про безпеку, укладеної з Україною в лютому. Дату ще не призначено.

Президентський табір має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії темою передвиборчої кампанії на прийдешніх виборах до Європейського парламенту.

У четвер глава списку, обраного Еммануелем Макроном, Валері Айєр захищала позицію глави держави.

«Безпека українців – наша. Тому жоден варіант не повинен бути виключений. Ми не збираємося говорити Володимиру Путіну, що збираємося в принципі виключати можливість самозахисту», – сказав Айєр.

У вівторок у Національній асамблеї Габріель Атталь люто розкритикував Марін Ле Пен з цього приводу.

«Є привід замислитися над питанням, чи не перебувають уже війська Володимира Путіна в нашій країні», – заявив прем'єр-міністр, вказуючи на групу «Національне об'єднання».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, бойові підрозділи армії Франції не вирушать до України.

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Теги: війна Франція Еммануель Макрон депутат

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