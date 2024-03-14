Бійки та збут наркотиків: в ОАЕ затримано провідного футболіста московського «Спартака»
Квінсі Промес вважається одним із найкращих легіонерів у Росії
Голландець Квінсі Промес, ексгравець збірної Нідерландів, один із футболістів московського «Спартака» був заарештований у Дубаї (ОАЕ) на запит прокуратури Нідерландів. Про це передає Радіо Свобода.
Як стало відомо, на батьківщині Промеса заочно засуджено до 7,5 років в'язниці за звинуваченнями в контрабанді наркотиків, а також нанесенні ножового поранення своєму двоюрідному братові.
Наприкінці лютого Квінсі Промес був затриманий в ОАЕ під час спроби вилетіти до Росії разом зі «Спартаком» після тренувального збору команди. Причиною затримання стала автомобільна аварія. 14 березня після суду Промеса оштрафували. І відразу після цього його заарештували на запит Нідерландів.
Квінсі Промес – один із найкращих легіонерів у РФ. У 2014 році московський «Спартак» підписав із 22-річним голландцем чотирирічний контракт, заплативши за нього 10 мільйонів євро. У серпні 2018 року гравця було продано іспанській «Севільї» за 21 мільйон євро. Через рік Промес повернувся до Нідерландів, де виступав за амстердамський «Аякс».
У липні 2020 року на сімейній вечірці, яка проходила вдома у Промеса, він посварився зі своїм двоюрідним братом і завдав йому кілька ударів ножем. Гравця було заарештовано, проте пізніше відпущено у статусі підозрюваного. Після цього Промес виїхав до Росії і знову підписав контракт із московським «Спартаком».
2022 року стало відомо, що футболіста підозрюють у причетності до контрабанди через Бельгію понад 1300 кілограмів кокаїну.
Футбольний клуб «Спартак» сподівається на сприятливий результат для свого футболіста, заявила журналістам прес-служба столичної команди.
У клубі сказали, що адвокати Промеса продовжать в апеляційній інстанції процес оскарження вироку окружного суду Амстердама, пов'язаного із запитом голландської влади про екстрадицію гравця до Нідерландів.
Нагадаємо, Україна хоче притягнути до відповідальності сумоїстку, яка збирала гроші для РФ.
З 2016 року обвинувачена сумоїстка почала виступати у складі збірної РФ. Проте після заборони російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях зробила перерву в кар’єрі.
Раніше ексфутболіст збірної Росії заявив, що більшість населення РФ втомилася від війни. Також він зазначив, що у Росії треба бути дуже обережним з тим, що ви кажете.
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