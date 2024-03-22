НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

На Вашингтонському саміті НАТО підтвердить сигнал про майбутнє членство України в Альянсі. Про це сказала Голова відділу політичного планування Офісу Генерального секретаря НАТО Бенедетта Берті під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Це буде однозначний сигнал про готовність допомогти Україні перемогти. Це буде політичний сигнал і йтиметься про конкретні зобов'язання», – наголосила вона.

Берті додала, що в Альянсі аналізують усі способи допомоги Україні і на довгострокову перспективу, і щодо переформатування українських Збройних Сил і їх оперативної сумісності зі стандартами НАТО.

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«Як казав учора генеральний секретар НАТО, членство України не питання можливості, а питання лише часу», – сказала Бенедетта Берті.

За її словами, Україна, як ніколи раніше, близька до членства в НАТО.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».