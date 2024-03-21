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Рівень небезпеки дуже високий: Росія вивела в Чорне море два підводних ракетоносії

Ірина Луцак
glavcom.ua
Рівень небезпеки дуже високий: Росія вивела в Чорне море два підводних ракетоносії
Сумарний залп «калібрів» – до 8 ракет
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підводні човни несуть до 8 крилатих ракет «Калібр», що створює високу ракетну загрозу

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії, їх сумарний залп «калібрів» – до 8 ракет. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

«Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп «калібрів» – до 8 ракет», – йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.

«Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!», – зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, від обстрілу окупантів 21 березня постраждало щонайменше 10 осіб у трьох районах столиці. У Києві внаслідок ракетної атаки уламки пошкодили житлові будинки, автівки та трансформаторну підстанцію. 

Зауважимо, за даними КМВА, уночі під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Згодом повітряні сили заявили, що знищено 31 ракету.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.

Станом на 6.30 ранку кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинку 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

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Теги: росія Чорне море війна

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