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Військові РФ побили подружжя з дитиною, яке їхало з окупованої Херсонщини до Криму

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Військові РФ побили подружжя з дитиною, яке їхало з окупованої Херсонщини до Криму
Окупаційна влада не спроможна контролювати своїх військових
фото з відкритих джерел

Чоловік та жінка отримали серйозні травми. Чоловік помер через декілька годин після нападу 

Військові РФ побили подружжя з дитиною та ще одного дорослого, які прямували з тимчасово окупованої частини Херсонщини до Криму. Про це повідомляє рух «Жовта стрічка».

Від отриманих травм чоловік помер за декілька годин після побиття. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму.

«Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер через декілька годин після цього. У жінки черепно-мозкова травма, через що тепер має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина зазнали легкі травми. Окупаційна влада не спроможна контролювати військових злочинців РФ. Внаслідок цього дитина залишилася повною сиротою», – йдеться в повідомленні.

Додамо, російські окупанти на Херсонщині у Скадовську розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт.

Нагадаємо, в Криму російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес. На місці руїн загарбники спорудили так званий парк «Новий Херсонес».

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Теги: Крим росія Херсонщина військові окупація

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