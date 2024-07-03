Окупанти у Скадовську почали націоналізувати житло українців без російських паспортів

Окупанти відбирають житло

Російські окупанти у Скадовську на Херсонщині розпочали процес націоналізації майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт та зареєструвати його у відповідному відомстві окупантів у Генічеську. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі ЗМІ.

Власники, які не з'являться протягом 30 днів з російським паспортом та правовстановлюючими документами, втратять своє майно. Цей ультиматум ставить у складну ситуацію українців, які виїхали з окупованої території та не бажають отримувати російські документи.

«Причому написано, що власник має зʼявитися впродовж 30 днів, мати при собі російський паспорт, правовстановлювальні документи для того, щоб зареєструвати це майно. Тому зрозуміло, що навіть для тих українців, які виїхали на початку вторгнення чи після і не отримували російський паспорт, умови виконати неможливо», – розповів Олександр Яковлєв.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що більшість людей вже втратили контроль над своїм майном, оскільки окупанти заселили туди інших людей.

«У мене там квартира. У ній живе з першого тижня хтось. Зараз ця квартира зʼявилась у тих списках на націоналізацію. Вони заселили туди людей з першого дня. Ну, у когось з першого, у когось пізніше, але більшість людей втратили контроль над своїм майном. А тепер ще й вони за російськими законами кажуть, що вони націоналізують майно», – поділився мер Скадовська.



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