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Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту
Росіяни покидають улюблене місце відпочинку у Туреччині
фото із відкритих джерел

Sözcü: Росіяни залишають Анталію через низку причин

Рекордне зростання цін на житло та економічна криза в Туреччині, схоже, змінили переваги росіян. Іноземці, які купили 22 тис. будинків в Анталії у 2022 році, у 2023 році придбали лише 12 901 будинок. Про це пише турецьке видання Sözcü.

«Інтерес іноземців, особливо росіян і українців, до Анталії поступово спадає. Економічна криза в Туреччині спричинила не лише високу вартість життя. Туреччина тепер починає розглядатися як дорога країна порівняно з її конкурентами як для туристів, так і для іноземців, які хочуть отримати громадянство та жити у країні на постійній основі», – пишуть журналісти видання. 

Ціни на оренду та купівлю житла також досягли свого піку в місті, яке росіяни захопили після 2022 року. Але купівлі нерухомості іноземцями, яких 2022 року було 22 017, 2023-го скоротилися на 41%.

За даними Департаменту закордонних справ земельного кадастру Туреччини, у першому кварталі цього року іноземні інвестори придбали в Анталії 2258 об'єктів нерухомості. Ця цифра вказує на зниження на 48%, порівняно з першим кварталом 2023-го. Іноземці придбали 4419 об'єктів нерухомості в Анталії у першому кварталі 2023 року та 3699 у першому кварталі 2022-го.

Також скоротилися купівлі нерухомості російськими інвесторами по всій країні. «Кількість купленої росіянами нерухомості в Туреччині, яка в 2022 році досягла 17 143, у 2023 році скоротилася на 35% до 11 008. У першому кварталі цього року кількість інвестицій росіян у нерухомість у Туреччині скоротилася на 65 % порівняно з тим же періодом 2023 року, досягнувши 1532», – йдеться у пубілкації Sözcü.

До слова, сезон відпочинку у Туреччині, зокрема у Анталії, розпочався з рекордної кількості відпочивальників – за чотири місяці курорт уже відвідали понад 2,5 млн туристів. Про це пише видання Hurriyet. За прогнозами голови Асоціації готельєрів та туроператорів Середземномор'я Каана Кавалоглу, цього року в Анталію приїдуть понад 17 млн. туристів.

Торік до Анталії приїхало 15,7 млн ​​іноземних туристів, що на 2,7% більше, ніж у рекордному 2019 році. Серед них майже 3,5 млн. людей були представники Росії. Однак цього сезону відзначається зниження відвідуваності російськими туристами на 20%, тоді як німецьких туристів спостерігається зростання відвідуваності на 20%», – підрахувало турецьке видання. За словами глави асоціації, причини зниження інтересу росіян до відпочинку в Анталії не названо, але раніше турецькі представники індустрії відзначали збільшення цін на житло та оренду, а також складнощі з отриманням видів на проживання, що могло вплинути на рішення туристів про відпочинок в інших країнах.

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Теги: росіяни громадянство будинок житло криза іноземці Анталія економіка Туреччина

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