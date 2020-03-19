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    Новини

    Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20

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    Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20

    Новий випадок діагностували в Івано-Франківській області

    Станом на вечір 19 березня в Україні офіційно підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє  Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

    За даними МОЗ, новий випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області. Також в міністерстві підтвердили інформацію про двох заражених коронавірусом в Дніпропетровській області.

    Як повідомлялось, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися дві людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

    Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.

    коронавірус
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