Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20



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Новий випадок діагностували в Івано-Франківській області

Станом на вечір 19 березня в Україні офіційно підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, новий випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області. Також в міністерстві підтвердили інформацію про двох заражених коронавірусом в Дніпропетровській області.

Як повідомлялось, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися дві людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.