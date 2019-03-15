Рада перенесла розгляд 1500 поправок до закону про мову на наступний тиждень



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Ми пройшли вже 490 поправок, - Геращенко

Сьогодні депутати Верховної Ради України не розглядали закон про мову, залишивши понад 1500 правок на наступний пленарний тиждень. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, закриваючи ранкове засідання Ради, повідомляє УНН.

«Хочу нагадати, що ми пройшли вже 490 поправок і продовжимо роботу над цим законопроектом у вівторок, 19 березня. Чергове засідання Верховної Ради відбудеться, як раз, 19 березня, о 10 годині ранку», — зазначила Геращенко.

При цьому вона подякувала народним депутатам за плідну роботу по розгляду законопроекту про мову цього пленарного тижня.

Нагадаємо, згідно з порядком денним, сьогодні на ранковому засіданні народні депутати мали продовжити розгляд Закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Як повідомлялося, впродовж 12-14 березня на пленарних засіданнях народні депутати України розглянули 489 із понад 2 тисяч поправок до мовного закону.